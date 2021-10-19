بعد تعذيبهم..الجندرما التركية ترمي ثلاثة شبان من على حائط ارتفاعه 3 أمتار

والشبان الثلاثة من المكون العربي هم كل من خالد سطم جاسم من صرين، مصطفى أحمد العلي من منبج وأحمد جمعة جاسم من صرين.

ورمي بالشبان الثلاثة إلى الأراضي السورية من فوق الجدار الإسمنتي الممتد على طول الحدود والذي يقدر ارتفاعه بنحو ثلاثة أمتار بعد تعرضهم للضرب المبرح على يد الجندرما التركية.

وحصلت وكالتنا على صور للشبان تظهر فيها آثار التعذيب على أجسادهم.

والجدير بالذكر أن الانتهاكات من الجندرما التركية بحق المدنيين على الحدود تكررت في الأعوام الأخيرة بشكل كبير، إذ تم تسجيل العديد من حالات القتل والاغتصاب على الحدود السورية التركية دون تحرك من المنظمات الحقوقية.

(م ع/ج)

ANHA