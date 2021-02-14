بعد تعثر الممر البري عبر العراق.. إيران تخطط لتفتح خطاً بحرياً مع سوريا

قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية - السورية كيوان كاشفي: " تم إجراء التنسيقات لتسيير خط ملاحي بحري من بندر عباس إلى اللاذقية بواقع مرة واحدة في الشهر"، مبيناً أن السفن ستشحن الحاويات والبضائع السائبة، ولا توجد قيود بهذا الشأن، وأنه حالياً سيتم تصدير السلع إلى سوريا، بعدما أشار إلى أن الطريق عبر العراق "يتعذّر تنفيذها حالياً، ولا يمكن التعويل عليها"، علماً بأن أمريكا أقامت قاعدةً في التنف لقطع هذا الممر.

وحدّد كاشفي العاشر من الشهر المقبل موعداً لانطلاق أول سفينة تجارية إلى ميناء اللاذقية.

وسبق أن أعلن وزير النقل الإيراني- محمد إسلامي -عن خطواتٍ لتنفيذ مشروع سككٍ حديدية لربط "ميناء الإمام الخميني" في إيران مع "ميناء اللاذقية"، مروراً بالأراضي العراقية.

وبدأت غرفة التجارة (السورية – الإيرانية) أعمالها نهاية عام 2019 على هامش ملتقى الأعمال المشترك، بهدف تشجيع الشركات الإيرانية على المساهمة في عملية البناء وإعادة الإعمار. وشهد العام نفسه (2019) ازدياداً ملحوظاً في النشاط الاقتصادي بين البلدين، تمثّل في وصول ست سفن شحن إيرانية إلى ميناء اللاذقية 12 مرة عبر الخط البحري (الإيراني – السوري)، قبل أن يعيقه قانون قيصر.

(ي ح)