بعد تعرضها للسرقة والتخريب المتعمد.. مكتب الطاقة في إقليم الجزيرة يزوده بـ 51 محولة كهربائية

أدلى مكتب الطاقة في إقليم الجزيرة، ببيان اليوم الأحد، أعلن فيه توزيعه 51 محولة كهربائية جديدة على مناطق ونواحي مختلفة تعرضت فيها المنظومة الكهربائية لحملة تخريب ممنهجة من قبل بعض ضعاف النفوس من السرقة والتخريب المتعمد.

قرئ البيان من قبل الرئيس المشترك لمكتب الطاقة في إقليم الجزيرة، أكرم سليمان، وذلك أمام مكتب الطاقة في بلدة رميلان التابعة لمقاطعة قامشلو.

وجاء في نص البيان: "منذ ثلاث سنوات متتالية المنظومة الكهربائية في إقليم الجزيرة تتعرض لحملة تخريب ممنهجة من قبل بعض ضعاف النفوس من السرقة والتخريب المتعمد".

مضيفاً بأن "أيادي التخريب" وصلت إلى سرقة المحولات الكهربائية للقرى والأرياف مما شكل عبئاً على الأهالي؛ كون القيمة المالية لهذه التجهيزات عالية جداً وتفاقم حجم الأزمات ومعاناة المواطنين، وعليه قررت الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة وعبر مكتب الطاقة تعويض هذه القرى بمحولات كهربائية جديدة.

بحسب البيان فإن هذه المحولات ذات استطاعات مختلفة /25kva حتى 630kva/، وبقيمة مالية إجمالية تقدر بحوالي /250000$/ مئتان وخمسون ألف دولار أميركي.

وأكد مكتب الطاقة في إقليم الجزيرة أنه "سوف يتم توزيع 51 محولة للقرى التي تعرضت محولاتها للتخريب، والتوزيع على النحو التالي:

* ناحية الحسكة /19/ محولة.

* ناحية الشدادي /6/محولات.

* ناحية الهول /9/ محولات.

* ناحية عامودا /4/محولات.

* ناحية الدرباسية /3/ محولات.

* ناحية قامشلو /1/ محولة.

* ناحية تربسبية /1/ محولة.

* ناحية تل براك/5/ محولات.

* ناحية تل حميس /3/ محولات.

واختتم البيان بالقول "كما يتوجه مكتب الطاقة لكافة المشتركين والأهالي بالمحافظة على هذه المحولات كونها ملك الشعب ولخدمتهم".

(ك-ع/ س ر)

ANHA