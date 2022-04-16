بعد تعرضها لهجوم.. قوات دمشق تقصف مناطق بريفي حماة وإدلب

واستهدفت قوات حكومة دمشق، بعد منتصف ليل الجمعة - السبت وفجر اليوم، بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة، مناطق نفوذ مرتزقة الاحتلال التركي في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، حيث جرى استهداف محاور السرمانية وقليدين.

كما قصفت قوات حكومة دمشق أماكن في فليفل وبينين ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويأتي ذلك بعد ساعات من هجوم شنه أحد مرتزقة الاحتلال التركي على موقع لقوات حكومة دمشق في سهل الغاب، إذ هاجم مرتزق من مرتزقة "أنصار الإسلام" موقعاً لقوات دمشق على محور السرمانية في منطقة سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، حيث عمد المهاجم إلى تفجير نفسه داخل موقع لقوات حكومة دمشق، دون معلومات عن حجم الخسائر البشرية.

(د ع)