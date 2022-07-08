بعد تعرضه لطلق ناري.. وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي

وأعلن التلفزيون الياباني، اليوم الجمعة، عن وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.

وكان آبي قد تعرض صباح اليوم، لإطلاق نار من قبل مسلح خلال خطابه في تجمّع بمدينة نارا اليابانية. ونقل في الحال إلى المستشفى فاقداً الوعي وفي حالة حرجة، بعد أن تلقى رصاصتين من الخلف، وسقط بعد الطلقة الثانية.

وذكرت المصادر أن آبي أصيب بعيار ناري في الجانب الأيمن من رقبته أثناء الهجوم، ولوحظ نزيف بعد ذلك، بالإضافة إلى أنه تم تسجيل نزيف في منطقة الصدر على اليسار، منوهة أنه كان على وعي عند إصابته، ولكن أثناء عملية النقل، أصبحت حالته حرجة "مع سكتة قلبية ورئوية".

ويعّد آبي الذي يبلغ 67 عاماً. الوزير الأطول خدمة في تاريخ اليابان بعد الحرب واستقال في أيلول/ سبتمبر 2020.

(د ع)