بعد تعرضه لمحاولة اغتيال.. حذيفة الأحمد يتجاوز مرحلة الخطر

تعرض عضو حزب سورية المستقبل حذيفة الأحمد، أمس، لمحاولة اغتيال من قبل مرتزقة داعش في منطقة الشحيل في ريف دير الزور الشرقي، حيث اعترضه عدد من المرتزقة يستقلون دراجة نارية عند حقل العمر أثناء عودته من جولة عمل في مناطق هجين والشعيطات.

وتعرض حذيفة الأحمد الذي يعمل أيضاً إدارياً للمكتب المالي في لجنة الخدمات التابعة لمجلس دير الزور المدني لإصابات في البطن والحوض، نُقل على إثرها إلى مشفى في دير الزور، وأجريت له عدة عمليات، ولا يزال في العناية المركزة.

وقال الطبيب الذي يعالج الأحمد، إن الأخير تجاوز مرحلة الخطر.

(م)

ANHA