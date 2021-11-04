بعد تعليق دام أربعة أشهر.. واشنطن ترحب باستئناف محادثات فيينا نهاية الشهر الجاري

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، الأربعاء، إن المحادثات النووية بين القوى العالمية وطهران ستستأنف في فيينا الاثنين 29 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ورحبت وزارة الخارجية الأميركية، بإعلان الاتحاد الأوروبي بأن محادثات فيينا حول العودة إلى الالتزام المشترك بخطة العمل الشاملة المشتركة ستستأنف في جولتها السابعة يوم الاثنين 29 من الشهر الجاري.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن المبعوث الخاص للشأن الإيراني، روبرت مالي، سيقود الوفد الأميركي إلى المحادثات.

وأعرب برايس عن قناعة الولايات المتحدة بأنه يبقى ممكناً التوصل بسرعة إلى تفاهم حول العودة المتبادلة إلى الالتزام بخطة العمل المشتركة وتطبيقه عبر البتّ في العديد من القضايا الصغيرة التي بقيت معلقة منذ نهاية حزيران/يونيو الماضي عندما انتهت الجولة السادسة من المفاوضات.

وقال برايس: "نعتقد أنه إذا كانت إيران جادة فيمكننا القيام بذلك في فترة قصيرة". وجدد التأكيد على أن "نافذة هذه الفرصة لن تبقى مفتوحة إلى الأبد خصوصاً إذا واصلت إيران اتخاذ خطوات نووية استفزازية".

وأوضح برايس "نأمل أنه عندما يعود الوفد الإيراني إلى فيينا في نهاية هذا الشهر أن يكون مستعداً للتفاوض بسرعة وبنية حسنة في الوقت نفسه".

وقالت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية في بيان أن "اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة ستعقد حضورياً في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر في فيينا"، مضيفة أن إنريكي مورا سيترأسها نيابة عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

(د ع)