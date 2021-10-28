بعد تعليق عضوية السودان.. مفاوضات سد النهضة بيد الاتحاد الإفريقي

وصرح المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية: "مستعدون للعودة لمفاوضات سد النهضة إذا قرر الاتحاد الإفريقي استئنافها، وإذا قرر الاتحاد الإفريقي تعليق المفاوضات بسبب تعليق عضوية السودان فنحن ملتزمون".

وتابع: "وجود السودان في مفاوضات سد النهضة مهم، لكننا نلتزم بما يقرره الاتحاد"، بحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكان الاتحاد الإفريقي أعلن، الأربعاء، تعليق مشاركة السودان في جميع الأنشطة حتى عودة السلطة التي يقودها المدنيون، وهي خطوة تعني ضغطًا سياسيًّا من جانب الاتحاد، إذ إنه يمنع الخرطوم من المشاركة في اجتماعات المنظمة القارية.

ويُنظر لقرار الاتحاد الإفريقي الجديد باعتباره رسالة سياسية رمزية واضحة مؤكدة لرفض التطورات التي يشهدها البلد.

ويقول مراقبون إن تعليق العضوية عادة ما يكون مؤقتًا وهو مرتبط ومتوقف على الحالة التي يشهدها البلد ومدى التزامه وما يترتب على تلك الحالة.

ويشرف الاتحاد الإفريقي حاليًّا على مفاوضات سد النهضة التي تجمع أثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى، ويفترض أن يمنع حضور السودان أي مفاوضات تحت مظلة الاتحاد بسبب قرار التجميع، ما لم يصدر قرار بعكس ذلك.

(د ع)