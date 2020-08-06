بعد سماع اللبنانيين.. ماكرون يحذر ساسة لبنان ويعلن عن مبادرتين إنسانية وسياسية

والتقى ماكرون بقادة الأحزاب السياسية اللبنانية على طاولة واحدة في قصر الصنوبر ببيروت، حيث عرض عليهم "ميثاقاً سياسياً جديداً"، وقال: "نعزي أهالي الشهداء وهناك ضحايا فرنسيون وجئت إلى هنا باسم الشعب الفرنسي لدعم الشعب اللبناني ووصلت حتى الآن 3 طائرات فرنسية إلى لبنان".

وشدد على "أننا سندعم لبنان بمواد غذائية"، متمنياً "الإسراع بالتحقيقات بطريقة شفافة".

ووجه ماكرون رسائل تحذيرية إلى قادة الأحزاب السياسية "شعرنا اليوم صباحاً بغضب الشعب اللبناني من الطبقة السياسية الحاكمة، لبنان يعاني أزمة اقتصادية ومالية منذ أعوام ويتطلب حلها بمبادرات سياسية قوية".

طائرة ماكرون حطت في مطار بيروت الدولي ظهر اليوم، وكان في استقباله الرئيس اللبناني ميشال عون ووزير الخارجية شربل وهبي.

على الرغم من أهمية الزيارة الفرنسية والمبادرة التي قد يحملها معه الضيف الفرنسي لإنقاذ لبنان، إلا أن ما جرى في منطقة الجميزة ومار مخايل يختصر الزيارة قبل أن تبدأ ويخطف الأنظار عما تبقى من الساعات الخمس في بيروت.

من دون بدلة وبربطة عنق مفكوكة وقميص مرفوع الأكم، مشى ماكرون بين جموع الشعب الذي يعمل على تنظيف ركام الانفجار، واستمع إلى أصوات الزجاج المتكسر تحت قدميه.

"ثورة ثورة" "يسقط. يسقط حكم الأزعر" عبارات سمعها ماكرون بأذنه وهو يسير بين الجموع.

احتشد عدد من المواطنين في الجميزة للقاء ماكرون الذي جال في شوارع المنطقة متفقداً الأضرار الناجمة عن انفجار بيروت وسط إجراءات أمنية مشددة، اشتكوا له من الطبقة السياسية، فتوجّه مواطن لماكرون بالقول: "يعاملوننا كالخواريف"، فيما قالت مواطنة: "لا تقدموا المال للحكومة"، ليرد عليها قائلاً: "لا تقلقوا"، وأثناء ذلك، توجهت شابة إلى الرئيس الفرنسي وهي تبكي قائلة: "نحن نتكل عليكم ضعوهم في السجون".

ماكرون ردّ على مطالبة المتظاهرين بدعمهم ضد الطبقة السياسية بأنه سيقترح "ميثاقاً جديدا"، وتابع: "المساعدات الفرنسية غير مشروطة وسوف ننظم المساعدة الدولية كي تصل مباشرة إلى الشعب اللبناني وسوف أطلق مبادرة سياسية جديدة".

(ز غ)