بعد شتاء مطير مزارعو الكمون يتأملون إنتاجاً وفيراً

لحق مزارعو الكمون في ناحية تل حميس وريفها خلال العامين الفائتين خسائر كبيرة، ففي عام 2018، شهدت المنطقة جفافاً، وقلة في الهطولات المطرية ما أدى إلى تلف مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالكمون في ناحية تل حميس، والتي تبلغ مساحة أراضيها الزراعية حوالي 125 ألف هكتار، حيث قُدرت النسبة المتضررة 40 % من كامل الأراضي المزروعة بالكمون في الناحية والريف حينها.

وعكس عام 2018 شهد عام 2019 هطول كميات كبيرة من الأمطار، والتي أتلفت مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالشعير والكمون، وقُدرت المساحات التي زرعت بالكمون بـ 10%.

وتراجعت زراعة الكمون في ناحية تل حميس وريفها خلال عام الـ 2020 إلى 5% من الأراضي المزروعة، ويتأمل المزارعون إنتاجاً وفيراً خلال هذا العام.

المزارع محمد الهواش أحد مزارعي قرية الطائف جنوب تل حميس بـ20كم، زرع 210 دونماً بالكمون، وقال: "أزرع الكمون منذ 3 أعوام، وخسرت في العامين الماضيين، بعد إنفاق تكاليف باهظة من البذار والفلاحة والعكاف"، وتأمل الهواش هذا العام موسماً وفيراً للكمون بعد تلك الخسائر.

وبيّن الهواش أن للكمون فوائد عديدة منها إصلاح وتحسين الأراضي الزراعية.

وفي جولة على الأراضي الزراعية تحدث المهندس علي البرهو الرئيس المشترك للجنة الزراعة في تل حميس لوكالتنا، عن أهمية زراعة الكمون بالنسبة للأراضي الزراعية والتربة، وأوضح أن زراعة الكمون تدخل ضمن الدورة الزراعية وتساهم في إنتاج مادة الآزوت التي تنُشط التربة.

ونوه البرهو إلى أن المساحات التي زرعت هذا العام بنبتة الكمون تقدر بـ5% من الأراضي المزروعة، ونسبة نجاح زراعته في المناطق الجنوبية من تل حميس أفضل من المناطق الشمالية.

(أ ب)

ANHA