بعد شقه الطريق للاحتلال التركي في زاب.. أهالي تربه سبيه: أفعال PDK تنافي القيم الوطنية

خرج أهالي ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، اليوم في مظاهرة، استنكاراً لهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وجرائمه بحق مواطنيها، وتنديداً بشق الحزب الديمقراطي الكردستاني الطرق لمساعدة جيش الاحتلال في مناطق الدفاع المشروع بباشور، ومحاصرة قوات الكريلا.

تجمّع المتظاهرون أمام المجمع التربوي في الناحية، حاملين يافطات كتب عليها "الفاشية التركية تهدد الأمن العالمي فلنقف معاً ضد الإرهاب"، ورفعوا صور الأطفال والمواطنين الذين استشهدوا جراء قصف دولة الاحتلال التركي.

لينطلقوا من أمام المجمع التربوي، ويجوبوا أحياء الناحية، ويتوقفوا أمام دوار آزادي شمال شرق الناحية.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقي بيان من قبل مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تربه سبيه، من قبل عضوة الحزب نالين تمو.

جاء في مستهل البيان: "تشن الدولة التركية حرب إبادة ضد شعبنا الكردي وتستهدف أرضنا وشعبنا وجميع قيمنا المادية والمعنوية"، لافتاً إلى أن "فشل الحكومة التركية في سياساتها الداخلية والخارجية وفقدانها للتأييد الشعبي جعلها أكثر شراسة وعدوانية".

أشاد البيان بمقاومة قوات الكريلا في وجه الهجمات التركية، بالقول "ما يبديه مقاتلو الحرية من إرادة فولاذية ضد السياسات الفاشية والهجمات البربرية عبر استخدام الأسلحة المحرمة والكيماوية، يعد ملحمة تاريخية".

وأكد على ضرورة التضامن مع مقاتلي الكريلا ودعم مقاومتهم، وتابع "لولا الكريلا لتعرض الكرد لإبادة جماعية. هم مَن يحمون قيم الكرد في أجزاء كردستان الأربعة".

شجب البيان مساعدة الحزب الديمقراطي الكردستاني للاحتلال التركي في هجماته وفتح الطرق أمام جيشه، وقال: "إنPDK يفتح الطرق أمام الجيش التركي، نعتبر هذا العمل مشيناً ومنافياً لكل القيم الوطنية للشعب الكردي".

ودعا "الشعب الكردي إلى الوقوف ضد هذه الأعمال التي تحاول إنقاذ فشل العدو وإبداء رد فعل وطني".

واختتم البيان بالتأكيد على الاستمرار في نهج المقاومة "إرادتنا لن تلين مهما كانت المؤامرات والهجمات، والنصر سيكون حليفنا لا محالة".

لتنتهي المظاهرة وسط تعالي الشعارات التي تحيي المقاومة وتمجد الشهداء.

يشار إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني بدأ بشق طريق بين تلتي هكاري وآمدية غرب منطقة زاب، لمساعدة جيش الاحتلال التركي في الوصول إلى هذه المنطقة التي يصعب الوصول إليها ومحاصرة الكريلا التي تبدي مقاومة تاريخية ضد هجمات الإبادة التي يشنها.

وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للكمين الغادر الذي نصبته قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني لمجموعة مقاتلين من الكريلا في 28 آب 2021 أثناء توجههم إلى منطقة بهدينان في جبال قنديل.

(ر ر/آ)

ANHA