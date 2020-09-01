بعد شكاوى الأهالي... العمل على إعادة تأهيل فرن الصّور الاحتياطيّ

وجاء المشروع بعد شكاوى الأهالي من الأعطال المتزايدة في آلات الفرن التي تسبّبت في ضعف إنتاج الخبز وتغيّر جودته، وتضمّن العمل ترميم بناء الفرن بشكل كامل، واستبدال المعدّات القديمة بمعدات حديثة ذات تقنيّة مركزية، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو ٤ طن من الخبز يوميّاً، والذي يخدم ما يقارب عشرين ألف نسمة.

حيث يتمّ تجهيز الفرن بعجّانة كبيرة عدد2 تخمير آلي 13 طبقة رقاقة حديثة قطعتين تخمير ثاني 13 طبقة بطول 6 أمتار، بيت نار مكوّن من القرميد يتمّ تجهيزه داخل بناء الفرن، بالإضافة إلى سير تبريد بطول 40 متراً، لوحة كهربائية ذات تقنية لامركزية حديثة، أجهزة سرعة للآلة، وضاغطة طوارئ.

ومن المقرّر أنه خلال مدّة أقصاها شهر سيتمّ الانتهاء من أعمال تأهيل الفرن، وعودته إلى العمل بشكل أفضل ممّا كان عليه في السابق.

والجدير بالذكر أنّه الفرن الاحتياطي الوحيد في منطقة الصّور

كما أكّد محمود الكريم رئيس دائرة التّموين في بلدية الشعب في الصور: "أنّ سبب سوء جودة مادة الخبز هو الآلات القديمة، وقد تّم استبدالها بآلات حديثة، حيث سيعمل الفرن 12ساعة بقدرة إنتاج 4 طن يوميّاً، ممّا يوفّر مادّة الخبز للجميع".

(ع ص/إ)

ANHA