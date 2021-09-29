بعد شهر واحد فقط.. سد الفرات قد يخرج عن الخدمة بسبب حبس تركيا للمياه

لا تزال تركيا تحبس مياه نهر الفرات منذ الـ 27 كانون الثاني الماضي، عن مناطق شمال وشرق سوريا، الأمر الذي ترك تبعاته على قطاع الزراعة والخدمات اللذين تضررا بشدة وأثرا على الوضع المعيشي للأهالي.

كما أدى النقص الكبير إلى تزايد السموم في المياه وظهور حالات تسمم لدى الأهالي والأطفال خاصة، بالإضافة إلى انخفاض نسبة توريد الكهرباء للمواطنين وتأثيرها على الزراعة الصيفية المروية.

وفي هذا السياق قال الرئيس المشترك لمكتب الطاقة في شمال وشرق سوريا، ولات درويش، لوكالتنا: "إن تركيا مازالت تستخدم هذا النهج غير الأخلاقي بحق الملايين من البشر وأن المشاكل ازدادت وتفاقمت بسبب نقص المياه".

وأضاف: "الوارد المائي من الجانب التركي لا يتجاوز الـ 200 م3/ثا وهذا ما أثر سلباً على الخدمات في المنطقة من مياه الشرب والكهرباء وري المزروعات".

وحذر درويش من خروج سد الفرات عن الخدمة بالكامل مع استمرار تركيا بحبس مياه نهر الفرات، وقال: "نحن نقوم بتشغيل عنفة واحدة لتأمين الخدمات للأهالي، لكن إذا بقي الوضع على ما هو عليه سيخرج السد بالكامل عن الخدمة بعد شهر واحد".

وناشد درويش "منظمات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على تركيا لضخ مياه نهر الفرات لأنه يعني مصير شعب بأكمله ولا ننسى العراق أيضاً".

ويشار إلى أن حصة سوريا من الوارد المائي لمياه الفرات بحسب اتفاقية 1987، تبلغ 500 متر مكعب في الثانية، 60% من هذه الكمية من حصة العراق، بينما لا يتم حالياً سوى ضخ 200 متر مكعب في الثانية.

(س ك/ س ر)

ANHA