بعد سحب العضوية البرلمانية منهما السلطات التركية تعتقل ليلى كوفن وموسى فارس

هذا وبطلب من سلطات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، صوت البرلمان التركي وغالبية اعضائه التابعين لحزب العدالة و التنمية، اليوم على قرار بسحب حق العضوية البرلمانية من النائبين عن كتلة حزب الشعو الديمقراطي، ليلى كوفن و موسى فارس، و النائب عن الحزب الجمهوري، انيس برب اوغلو.

ولم يمضي على هذا القرار إلا ساعات حتى أقدمت السلطات التركية على مداهمة منزل ليلى كوفن وموسى فارس واعتقالهما.

يذكر أنه وفي اعقاب التصويت، شهد البرلمان احتجاجات ضد كتلة العدالة والتنمية، ووصف نواب الشعوب الديمقراطي ما حصل بـ"انقلاب على الشرعية"، وهتفوا تحت قبة البرلمان "AKP عدوة الديمقراطية".

(ل)

ANHA