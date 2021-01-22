بعد رحيل ترامب...طهران تعلن استعدادها للحوار مع دول الخليج

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في حديث للتلفزيون الإيراني نقلته شبكة روسيا اليوم: "مددنا دومًا يد الصداقة إلى دول الخليج، لأن هذه المنطقة ملك لكافة دولها وضمان أمنها لصالح الجميع، وزعزعة أمن المنطقة لا يخدم سوى فئة خاصة".

وشدد ظريف على أن الرد كان إيجابيًّا على دعوة الكويت للحوار مع دول الخليج في زمن أمير الكويت الراحل، لكن بقية الدول فضلت أن تصبر بسبب مجيء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

واعتبر ظريف أن "دول الخليج خسرت فرصة أربع سنوات للحوار مع إيران والآن ذهب ترامب وبقينا نحن ودول الخليج"، مضيفًا: "على الدول الخليجية أن تدرك أنها باقية إلى جانب إيران والرؤساء الأميركيون يتغيرون".

(م ش)