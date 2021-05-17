بعد قطع 35كم...الشبيبة يواصلون مسيرتهم باتجاه كركي لكي

وبدأت حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة، يوم أمس الأحد، المسيرة الراجلة التي تستمر لـ 3 أيام، انطلاقًا من مدينة قامشلو باتجاه ديرك مرورًا بنواحي تربه سبيه وجل آغا وكركي لكي.

ويسير الشبيبة مسافة 100 كم، قطعوا منها حتى الآن أكثر من 35 كم، دعمًا لحملة صقور زاغروس الثورية والمقاومة التي تبديها قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع (مديا) ضد هجمات الإبادة والاحتلال للجيش التركي، ومقاومة المعتقلين داخل السجون التركية.

وبعد مكوث المشاركين، مساء أمس، في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، يواصلون، اليوم الإثنين ومنذ الصباح، مسيرتهم باتجاه ناحية جل آغا، فكركي لكي بمسافة تقدر بـ 30 كم.

ويرددون الشعارات التي تندد بالعزلة المطلقة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، والشعارات التي تحيي مقاومة قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) في وجه هجمات الإبادة والاحتلال للجيش التركي على مناطق الدفاع المشروع (مديا).

وانضم إليهم العشرات من أهالي ناحية تربه سبيه، عند توجههم إلى ناحية جل آغا التي استقبلهم المئات من أهلها بحفاوة عند مدخل الناحية.

هذا ومن المزمع أن يواصل الشبيبة مسيرتهم الراجلة حتى ساعات المساء لتتوقف في ناحية كركي لكي بعد قطع مسافة 30 كم.

وتأتي هذه المسيرة بعد إعلان حركة الشبيبة الثورية السورية النفير العام في الـ 11 من أيار الجاري، ومن المقرر أن تستمر المسيرة لمدة ثلاثة أيام بعد قطع مسافة 100 كم لتتوقف في منطقة ديرك بمقاطعة قامشلو.

(م ح)

ANHA