بعد نجاح تجربة الشعير المستنبت.. إداري في لجنة الزراعة ينصح مربي الماشية باتباعها

قام بالتجربة الإداري في لجنة الزراعة في ناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو، آزاد إبراهيم، لمعرفة مدى قدرة مربي الماشية على اتباعها وحجم التكلفة والإنتاج المتوقع، في ظل درجات حرارة الجو والرطوبة.

ويقول إبراهيم "قمت بهذه التجربة بعد تعرض شمال وشرق سوريا للجفاف وقلة المراعي وأعلاف الماشية عامين متتاليين".

وتابع "تعتمد عملية زراعة الشعير المستنبت على خاصية النقع، من خلال التحكم في درجة حرارة الغرفة والرطوبة والضوء، ما يؤدي إلى إطلاق الأنزيمات وتضاعف الأجنة النابتة والفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية فور تعرض حبات الشعير للضوء وإنتاج الأنزيمات التي تحوّل النشاء في حبات الشعير إلى سكريات أحادية في صورة مشبعة".

وأضاف "أجريت هذه التجربة في العديد من الدول الإقليمية وكانت ناجحة، لكنها لم تجرِ في شمال وشرق سوريا، وبسبب الحاجة الملحة لها بعد انخفاض هطولات الأمطار، قمت بتجربتها في المنطقة".

وبيّن آزاد إبراهيم أنه قام بالتجربة على 1 كغ من الشعير، حيث قام بنقع الشعير بمادة الكلور حوالي 5 سم مدة نصف ساعة؛ للتخلص من الأمراض الفطرية. ثم قام بغسل الشعير جيداً مرتين، ومن ثم نقعه في الماء مدة 12 ساعة.

بعدها قام بجلب صناديق من البلاستيك وتغطيتها بالنايلون وفرش الشعير المنقوع في الصناديق وسقايتها عبر مرشة صغيرة كل ساعتين أو ثلاث ساعات، ودعا مربي الماشية إلى اتباع هذه الطريقة التي من شأنها مساعدتهم في تأمين علف لماشيتهم.

وبحسب لجنة الزراعة في ناحية تربه سبيه، فإن إنتاج 1 كغ من الشعير المستنبت هو 7 كغ، خلال أسبوع فقط، وإن العملية لا تحتاج إلى تكاليف كبيرة، وباستطاعة أي مربي ماشية اتباعها وعلى مدار العام.

هذا ويستطيع مربو الماشية الاستفادة من الشعير المستنبت بطريقتين؛ الأولى من الجزء الخضري والثانية الاستفادة من إنتاج الحب.

فوائد الشعير المستنبت

ولعملية الشعير المستنبت العديد من الفوائد التي تساعد مربي الماشية بتوفر 60% من تكلفة الأعلاف و50% من الماء المستهلك للماشية وتوفير الأيدي العاملة وتوفير المساحات المزروعة. كما يحتوي الشعير المستنبت على عناصر غذائية وفيتامينات كبيرة ويعمل على تسهيل عملية الهضم وإكساب جسم الحيوانات مناعة ضد العديد من الأمراض، وزيادة نسبة التخصيب والإنجاب لديها.

(سـ)

ANHA