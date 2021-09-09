بعد نحو 80 يومًا.. قوات حكومة دمشق تفك الحصار عن درعا البلد

وانسحبت قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها من حواجز ونقاط النخلة والشياح والمزارع التي كانت تحاصر درعا البلد، بعد انسحابها أمس من حاجز السرايا وبذلك يُفك الحصار عن المنطقة بعد نحو 80 يومًا من حصار خانق، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، تتواصل عمليات تنفيذ بنود الاتفاق الأخير في المنطقة، إذ تستمر عمليات التفتيش من قبل قوات حكومة دمشق والشرطة العسكرية الروسية في أحياء درعا البلد ومناطق في مخيم درعا وطريق السد ضمن مدينة درعا.

في حين ارتفع إلى 8 تعداد النقاط العسكرية التي استحدثتها قوات حكومة دمشق في درعا البلد وتوزعت على الشكل التالي: "البحار وأطراف المسجد العمري، والعباسية والشلال والقبة والمسلح والشبيبة ومحيط الكازية".

وأشار المرصد يوم أمس، إلى إزالة "حاجز السرايا" الممر الوحيد لدرعا البلد، والذي يصلها مع درعا المحطة مركز مدينة درعا.

على صعيد آخر، قتل شاب برصاص عناصر "المخابرات الجوية" المتمركزة في إحدى الحواجز العسكرية جنوب بلدة داعل بالقطاع الأوسط من ريف درعا، فيما قُتل شخص أثناء محاولته تفكيك عبوة ناسفة في درعا البلد بمدينة درعا.

وكان المرصد وثق أمس، مقتل 7 عناصر من قوات حكومة دمشق باستهداف شاحنة عسكرية، بعبوة ناسفة على طريق الشبرق في ريف درعا، كما أصيب 3عناصر بجروح.

(د ع)