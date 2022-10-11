بعد مقتل 5 من عناصرها.. قوات دمشق تقصف بقذائف الهاون قرى بريف إدلب

نفذت قوات حكومة دمشق، اليوم الثلاثاء، قصفاً بقذائف الهاون على محور قرية معارة النعسان شمال شرق إدلب، كما قصفت بالمدفعية الثقيلة مناطق في قرى الفطيرة والبارة وحرش بينين والرويحة، بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ضمن منطقة ما تسمى "خفض التصعيد"، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت قوات حكومة دمشق قد استهدفت أمس الإثنين، صالة أفراح في بلدة الإيزمو بريف حلب الغربي الأمر الذي أدى إلى مقتل شخصين أحدهما مات متأثراً بجراحه.

كما قتل 3 عناصر من قوات حكومة دمشق بينهم ضابط على الأقل، نتيجة استهداف مرتزقة الاحتلال التركي لمحور "الفوج 46" بريف حلب الغربي، كما قتل ضابط وعنصر من قوات حكومة دمشق على محاور ريف إدلب.

ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 5 من قوات حكومة دمشق قرب خطوط التماس مع منطقة ما تسمى "خفض التصعيد".

(د ع)