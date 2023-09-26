بعد مدينة قامشلو.. انطلاق فعالية للتنديد بالعزلة في مدينة الحسكة

نصبت المبادرة الشعبية في إقليم الجزيرة خيمة مركزية في مدينة الحسكة، للتنديد بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، والمطالبة بحريته الجسدية، في ساحة السريان بحي الناصرة في مدينة الحسكة. ضمن إطار سلسلة فعاليات ونشاطات المنددة بالعزلة التي انطلقت في الـ9 من الشهر الجاري في إقليم الجزيرة.

انطلقت فعالية خيمة الاعتصام التي عُلّقت فيها صور القائد عبد الله أوجلان، وشعار (حرية القائد APO ضمان للسلام في الشرق الأوسط)، بمشاركة المئات من أهالي مدينة الحسكة.

بدأت الفعالية بزيارة وفد من المجتمع التربوي وهيئة الطاقة في إقليم الجزيرة وهيئة الاقتصاد في شمال وشرق سوريا.

عضوة المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي نالين علي تحدثت في خيمة الاعتصام عن أهمية تنظيم هذه الفعالية، وأكدت: "إن ما بُني اليوم في شمال وشرق سوريا والمكتسبات التي تحققت، كلها بفضل فكر القائد عبد الله أوجلان وفلسفته".

أوضحت نالين علي: "أن الهدف من المؤامرة التي حيكت ضد القائد أوجلان هو القضاء على الثورة التي بدأها القائد أوجلان في كردستان، إلا أن القائد أوجلان حوّل سجن إمرالي إلى أكاديمية لنشر فكره وفلسفته، وجعله معقلاً لاستمرار ثورته وحركته".

وطالبت نالين علي دعاة الحرية بتصعيد النضال حتى تحقيق مطالبهم برفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان، كما طالبت المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالتحرك والكشف عن وضعه.

بدوره، تحدث ملا علي باسم المجمع التربوي في مدينة الحسكة، وأكد: "حرية القائد أوجلان تعني حرية الشعوب، وضمانة للسلام على هذه الأرض".

وأشارت نالين علي: "شعب المنطقة اكتسب إرادة قوية من القائد عبد الله أوجلان، وهذه الإرادة أقوى من سلاح وممارسات دولة الاحتلال التركي". ودعت المنظمات الإنسانية والحقوقية للتحرك والكشف عن وضع القائد عبد الله أوجلان.

وستستمر فعالية خيمة الاعتصام إلى مساء يوم غدٍ الأربعاء، وسط توافد قوافل الأهالي وأعضاء المؤسسات الخدمية والاجتماعية والمدنية للتعبير عن موقفهم حيال العزلة التي فرضت على القائد عبد الله أوجلان.

(م ح)

ANHA