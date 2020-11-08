بعد معر حطاط.. الاحتلال التركي يبدأ بتفكيك نقطة له غربي حلب

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات الاحتلال التركي بدأت بالانسحاب من نقطة “معرحطاط” الواقعة على طريق حلب – دمشق الدولي جنوبي إدلب، وذلك بعد تفكيك معداتها وحزم أمتعتها منذ يوم أمس، حيث شوهدت عربات الاحتلال تخرج من النقطة بشكل تدريجي صباح اليوم.

وعقب ذلك قال المرصد السوري إن قوات الاحتلال التركي عمدت إلى إنشاء نقطة عسكرية لها في قرية دير سنبل جنوبي إدلب.

وفي سياق متصل ذكرت شبكة روسيا اليوم بأن الاحتلال التركي قرر إخلاء نقطة "قبتان الجبل" الواقعة في ريف حلب الغربي والمعروفة بالنقطة 3، حيث بدأ بتفكيكها.

(ي ح)