بعد لقائه عباس .. غانتس يقر إجراءات لتحسين العلاقات مع الفلسطينيين

واستقبل غانتس عباس في منزله بإحدى ضواحي تل أبيب مساء الثلاثاء، وتعد المرة الأولى التي يلتقي فيها عباس مسؤولاً إسرائيلياً داخل إسرائيل منذ عام 2010.

وناقش الجانبان مسألة التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية التي يقودها عباس، والتي تدير جيوباً في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما نقلته شبكة "الحرة" عن "أسوشيتد برس".

وقال مكتب غانتس إن الوزير "وافق على إجراءات بناء ثقة تتضمن تحويل مدفوعات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، ومنح مئات التصاريح لتجار ومسؤولين فلسطينيين بارزين، والموافقة على وضع الإقامة لآلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وتجمع إسرائيل ضرائب بمئات الملايين من الدولارات نيابة عن السلطة الفلسطينية ضمن اتفاقات السلام المؤقتة الموقعة في تسعينيات القرن الماضي.

وتعد التحويلات الضريبية مصدراً رئيساً لتمويل الفلسطينيين الذين يعانون من ضائقة مالية، لكن إسرائيل حجبت هذه الأموال بسبب دفع السلطة الفلسطينية رواتب لآلاف الأسر التي قتل أقاربها أو أصيبوا أو سجنوا خلال النزاع.

وتقول إسرائيل إن هذه المدفوعات تحفز الإرهاب، بينما يقول الفلسطينيون إنهم يقدمون دعماً أساسياً للأسر المحتاجة.

ووافقت إسرائيل على منح الإقامة لحوالي 9500 فلسطيني، وتسيطر على سجل السكان الفلسطينيين.

(ل د)