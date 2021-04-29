بعد كوباني ومنبج.. تخفيض ساعات التغذية بالكهرباء في إقليم الجزيرة

هذا وأصدر المكتب، اليوم الخميس، تنويهًا على صفحته في موقع "فيسبوك"، أعلم فيه أهالي إقليم الجزيرة بخفض عدد ساعات الكهرباء إلى 8 ساعات، وتخصيصها للخطوط الخدمية والمطاحن.

وجاء في نص التنويه: "على مدى أكثر من ٦ أشهر الماضية والدولة التركية تعمد لقطع مياه نهر الفرات بشكل شبه تام وأدى ذلك لنزول مناسيب سدود تشرين والطبقة لأدنى مستوى حيث وصل الانخفاض لـ ٥ أمتار شاقولية وهذا فرض علينا تخفيض عدد العنفات العاملة في السدود لعدم كفاية المياه. واضعين في الحسبان محطات تصفية مياه الشرب".

وأضاف المكتب قائلًا: "وعليه نعلمكم آسفين أنه سيتم تشغيل عنفة واحدة فقط ولمدة ٨ ساعات من الساعة 16:00 عصرًا ولغاية الساعة 24:00 ليلًا وسوف تتوزع لكافة المناطق في شمال وشرق سوريا. أي أنها ستكون فقط للخطوط الخدمية مثل المياه والمطاحن.

وسوف تكون منشأة توليد السويدية بوضعها الحالي المصدر الوحيد لتعويض هذا النقص في الكهرباء".

يشار أن هيئة الطاقة في إقليم الفرات قد أعلنت يوم أمس عن تخفيض ساعات تغذية مدينة كوباني بالتيار الكهربائي اعتباراً من اليوم الخميس، للسبب ذاته، فيما جرى اعتماد الإجراء نفسه في مدينة منبج أيضًا منذ يوم أمس.

ومن الجدير بالذكر أن دولة الاحتلال التركي بدأت منذ الـ27 من كانون الثاني المنصرم بحبس كميات كبيرة من مياه نهر الفرات، إذ تسمح فقط بتدفق كمية لا تزيد عن 200 متر مكعب في الثانية إلى الأراضي السورية من أصل 500 متر مكعب، ما أدى إلى انحسار كبير في مجرى النهر ومنسوبه.

(س ر)

ANHA