بعد كشف الجواسيس اللذين تسببوا باستشهاده...والدا الشهيد ريناس روج يوجهان رسالة لقسد

بعد أن أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم، عن القاء القبض على الجواسيس والخونة اللذين تسببوا باستشهاد القيادية سوسن ورفاقها القيادي في مجلس تل تمر العسكري عكيد كركي لكي، المقاتل في مجلس تل تمر العسكري روبار حسكة، والمقاتل سيف الله أحمد بهجوم جوي وحشي للاحتلال التركي بتاريخ 19 آب 2021، وكذلك تسببوا باستشهاد القيادي ريناس روج عضو المجلس العسكري لوحدات حماية الشعب". ،

ارسل والدا القيادي الشهيد ريناس روج، أمينة وسعيد رسالة مصورة لقوات سوريا الديمقراطية.

والدا الشهيد ريناس في البداية أثنيا على بطولة قوات سوريا الديمقراطية وأهالي روج آفا وانتقامهم للشهداء، بينما عبرا عن دعمهما للمقاتلين وفخرهم بهم.

يشار إلى أن القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت عبر بيان في 20 آب 2021، أنه "بتاريخ 19 آب الجاري، وفي تمام الساعة الثانية بعد الظهر، استهدفت طائرة مسيّرة للاحتلال التركي سيارة القيادي في وحداتنا YPG ريناس روج ما أدى إلى استشهاده".

(سـ)

ANHA