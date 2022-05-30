بعد خروج صوامعهم عن الخدمة.. صوامع جلبية تستقبل محاصيل مزارعي عين عيسى وكري سبي

استقبلت اليوم الإثنين، صوامع جلبية التابعة لمقاطعة كوباني محاصيل مزارعي مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى بعد خروج الصوامع المخصصة لاستقبال محاصيلهم عن الخدمة (صوامع المشيرفة، وعين عيسى، والعريضة) نتيجة تعرضها للقصف المباشر من قبل الاحتلال التركي.

في هذا الصدد قال الرئيس المشترك للجنة الاقتصاد بمقاطعة كري سبي، عكيد بوزان، حوّلنا كل الأخوة المزارعين إلى صوامع الجلبية بعد خروج صوامع التخزين التابعة لنا عن الخدمة كلياً.

وأضاف تم اختيار صوامع جلبية نظراً لقرب المسافة بالنسبة لريف مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى، بما يخفف على الأخوة المزارعين أجور النقل.

هذا وتبعد صوامع الجلبية 40 كيلو متر غرب ناحية عين عيسى ، فيما تبلغ قدرته الاستيعابية 11 ألف طن.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الاقتصاد في مقاطعة كري سبي ستحوّل مزارعي المقاطعة وناحية عين عيسى صوامع روفي التابع لمقاطعة كوباني أيضاً، بعد اكتمال القدرة الاستيعابية في مركز صوامع جلبية.

(د)

ANHA