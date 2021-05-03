بعد خروج كافة صوامعها عن الخدمة.. أين يسوق مزارعو كري سبي محاصيلهم هذا العام؟

واحتلت تركيا عقب هجومها في الـ 9 من شهر تشرين الأول من العام 2019 مدينة كري سبي وأجزاء واسعة من ريفها بما فيها صوامع "الشركراك، الدهليز، الصخرات".

فيما خرجت الصومعة الوحيدة المتبقية في المقاطعة "صوامع مشرفة عين عيسى" عن الخدمة نتيجة استهدافها بشكل مباشر من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته على مدار الأشهر الماضية، حيث تضررت بعض خلاياها نتيجة الشظايا، بالإضافة إلى قطع الاحتلال الكابلات والمحولات الكهربائية التي تغذيها.

ومع اقتراب موسم الحصاد لهذا العام تدرس الجهات المعنية في المقاطعة كري سبي تخصيص مركزين لتخزين محاصيل مزارعي المقاطعة فيهما.

وهما كل من مركز "شنينة" في ريف الرقة الشرقي، ومركز "الجلبية" في ريف مقاطعة كوباني الجنوبي الشرقي، حيث سيتم تخزين محاصيل مزارعي الريف الشرقي لمقاطعة كري سبي وهي الهيشة والشيخ حسن وقراها إلى مركز شنينة، بينما تخزن محاصيل ناحية عين عيسى والريف الغربي لمقاطعة كري سبي إلى مركز الجلبية في ريف كوباني.

هذا وبلغت المساحات المرخصة المزروعة بالقمح والشعير في مقاطعة كري سبي لهذا العام 14829 دونمًا مرويًّا و319682 دونمًا بعليًّا، وتتوزع هذه المساحة على كافة نواحي وقرى المقاطعة "بلدة الجرن، ناحية عين عيسى، سلوك، الهيشة، أبو خرزة".

(د أ)

ANHA