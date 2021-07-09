بعد خمسة عقود من النضال.. الشخصية الوطنية محمد خليل علي يفارق الحياة

الشخصية الوطنية محمد خليل علي والد الشهيد ولات حج خليل، من مواليد 1942 من أهالي قرية حج خليل التابعة لناحية راجو في مقاطعة عفرين المحتلة، ترعرع في مدينة حلبـ، وانتقل للعيش في إلى قرية بناحية راجو مع اندلاع الأزمة السورية.

وتعرف محمد علي على حركة التحرر الكردستاني عام 1982، وكان من الشخصيات الذي رافقوا القائد عبد الله أوجلان لأعوام عدة في سوريا ولبنان. وعمل محمد علي في العمل الجبهوي، وكان منزله مفتوحاً للمناضلين وكوادر حركة حرية كردستان، كما عقد القائد أوجلان أثناء تواجده في حلب اجتماعاته مع الشعب في منزل المناضل محمد علي.

واستشهد نجله "ولات" عام 1995 في جبال قنديل أثناء التصدي لهجمات دولة الاحتلال التركي.

(ف إ/ل)

ANHA