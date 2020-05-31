بعد خمس سنوات مهجّرو عفرين يعيدون ترميم جامع دمره داعش

وتعرض جامع قرية معراته في مقاطعة الشهباء للتدمير على يد مرتزقة داعش في عام 2015، كما تم نهب وسرقة جميع محتوياته.

وتقدم أهالي القرية بطلب إلى الكومين لإعادة ترميم الجامع، وبناء على طلب الأهالي بادر الكومين إلى تشكيل لجنة لجمع التبرعات من الأهالي وإعادة ترميم الجامع.

الرئيسة المشتركة للكومين ميساء عبدو قالت إن الكومين استجاب لطلب الأهالي ورفع بدوره طلباً إلى لجنة الشؤون الدينية التي وافقت على الطلب.

وبادر الكومين بتشكيل لجنتين لجمع التبرعات من أهالي القرية، وتسليمها إلى إمام الجامع الذي عمل بدروه على صرف المبلغ في ترميم الجامع وشراء مستلزماته.

إمام الجامع عبد القادر عثمان وهو أحد مهجري عفرين قال إن مرتزقة داعش دمروا أماكن العبادة، كما أن الاحتلال التركي انتهج نفس النهج في تدمير المعابد والمزارات الدينية دور العبادة.

وأضاف عثمان المبلغ الذي جمعه الأهالي كان كافياً لترميم الجامع وشراء المستلزمات، وفتحه أمام الأهالي لأداء الصلاة.

(ك)

ANHA