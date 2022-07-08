بعد خلافات حول المدة.. مجلس الأمن الدولي يدعو لاجتماع للاتفاق حول آلية إيصال المساعدات الإنسانية

وجرت خلافات بين أعضاء مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، حول تمديد استخدام معبر باب الهوى عند الحدود السورية التركية لمدة ستة أشهر أم لعام واحد.

وعليه دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، إلى اجتماع للتوصل إلى حل وسط بشأن المدة التي سيسري فيها، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان سيتم إجراء مزيد من المشاورات أو التصويت أم لا.

وينتهي يوم الأحد تفويض الأمم المتحدة لعملية المساعدة التي استمرت ثماني سنوات. وبعد مفاوضات مساء الخميس، شهدت خلافاً بين روسيا من جهة والولايات المتحدة وبريطانيا من جهة أخرى، وافق المجلس المؤلف من 15 عضواً على العودة للاجتماع يوم الجمعة، لإجراء مزيد من المحادثات.

وقال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن موسكو تريد تجديد عملية المساعدة لمدة ستة أشهر فقط وتطلب من المجلس بعد ذلك تبني قرار جديد لتمديدها ستة أشهر أخرى.

في رسالة إلى سفراء مجلس الأمن، حذر المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو من أنه من خلال الموافقة على عمليات التسليم عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، قد "يجد أعضاء المجلس أنفسهم يدعمون مادياً منظمة إرهابية مصنفة من قبل الأمم المتحدة".

وقال أوكامبو قال إن أي دعم لـ "منظمة إرهابية، بما في ذلك المساعدة الإنسانية"، محظور بموجب قرارات سابقة لمجلس الأمن الدولي".

هذا وأغلقت الأمم المتحدة معبر اليعربية / تل كوجر بين العراق وشمال وشرق سوريا عام 2020 وسط ضغوط روسية.

(د ع)