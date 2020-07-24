وفي إحاطة له خلال جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو كونفرنس حول الوضع في سوريا، قال بيدرسون إن خطة عقد الدورة الثالثة من هذه المحادثات باتت مؤكدة الآن وستبدأ في جنيف في 24 آب / أغسطس، بشرط عدم تغيير إجراءات وشروط السفر".

كما طالب بيدرسون في إحاطته بضرورة رفع الإجراءات القسرية الأحادية الجانب عن سوريا، قائلا: "إن العقوبات الأحادية المفروضة تحد من قدرة الدولة السورية على تأمين وصول الأغذية والمستلزمات الصحية الأساسية والإمدادات الطبية اللازمة بمكافحة كورونا".

وكانت ما تسمى اللجنة الدستورية قد عقدت جولات عديدة انتهت جميعها بالفشل وذلك وسط غياب ممثلي الشعب السوري الحقيقيين، كما تأتي هذه الجولة بعد انتهاء الحكومة السورية من تنظيم انتخابات ما يسمى مجلس الشعب السوري ما يعني وبحسب مراقبين بأن هذه اللجنة أصبحت بدون جدوى.

(ش ع)