بعد إيران.. مبعوثان أميركي وأممي إلى السعودية 

وقالت صحيفة الشرق الأوسط إن "المبعوث الأميركي الجديد إلى اليمن، تيم ليندركينغ، يعكف هذه الأيام على وضع أولوياته وترتيب أوراقه وحقائبه، استعدادًا لتحريك الملف السياسي اليمني، وبدء أولى زياراته إلى منطقة الشرق الأوسط، في الوقت الذي يزور فيه مارتن غريفيث طهران، للمرة الثانية على الأقل، منذ توليه مهمته عام 2018".

وتحدث مصدران دبلوماسيان لصحيفة الشرق الأوسط عن توجه ليندركينغ إلى السعودية، وقال أحد المصدرين إن الزيارة ستجري منتصف الأسبوع الحالي من دون أن يحدد موعدًا بعينه.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه مصادر غربية للصحيفة إن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، يعكف على زيارة الرياض، وإطلاع المسؤولين السعوديين واليمنيين على نتائج المحادثات التي أجراها في طهران، التي بدأ زيارة سريعة إليها أمس، ويغادرها اليوم، وفقًا لما ذكر بيان صادر عن مكتبه.

وتتوقع المصادر أن يلتقي المبعوث الأميركي المعين حديثًا مع غريفيث في الرياض، لكن ذلك لم يجر تأكيده بعد.

ويوم أمس، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث إلى العاصمة الإيرانية طهران، لإجراءات مناقشات حول الوضع اليمني.

(ي ح)