بعد إتمام التوسعة الثالثة...إدارة مخيّم كري سبي تباشر باستقبال 500 عائلة

وكانت إدارة مخيم مهجَّري كري سبي بدأت بإنشاء توسعة ثالثة للمخيم في بداية شهر تشرين الثاني من العام الماضي، وذلك بقصد استقبال 500 عائلة من العائلات المهجّرة التي تقطن في مدن الرقة والطبقة وأريافهما، وذلك لما تعانيه من أوضاع معيشية ومادية صعبة في تلك المناطق.

وبهذا الخصوص، أوضح الرّئيس المشترك لإدارة المخيم محمد الشيخ كيفية استقبال المهجّرين، فقال: "اليوم بدأنا بالعائلات الرديفة التي أدخلناها في وقت سابق للمخيم تحت البند الإنساني".

هذا، وأدخلت إدارة المخيم 85 عائلة بشكل رديف أي "إسكان عائلة مع عائلة أخرى"، وذلك نظراً لأوضاعهم المعيشية الصعبة، وعدم وجود المأوى.

وأضاف الشيخ: "هناك 920عائلة مسجّلة في أرشيف الإدارة، سيتم اختيار بقية العائلات منها بحسب الأكثر ضرورة".

وتجدر الإشارة إلى أنّ مخيم مهجّري كري سبي الذي أُنشئ من قبل الإدارة الذاتية في الـ 22 من شهر تشرين الثاني عام 2019 لاستقبال المهجّرين من مقاطعة كري سبي وريفها يقطن فيه حالياً 3530 مهجّراً يتوزّعون على 720 عائلة.

(إ)

ANHA