بعد إصلاح الأعطال.. تفعيل العنفة الثالثة في محطة كهرباء جبسة

تحسنت الكهرباء العامة في الريف الجنوبي لمقاطعة الحسكة، لتستمر ساعات التشغيل لـ12 ساعة يومياً، بعد مباشرة مديرية الطاقة والاتصالات في الناحية، بتشغيل العنفة الثالثة في محطة الجبسة18 كم شرق ناحية الشدادي.

لتصل القدرة الإنتاجية في المحطة التي تعمل بثلاث عنفات إلى 23 ميغا واط.

الرئيسة المشتركة للمديرية، ضحى الطراف، أكدت وضع العنفة الثالثة في المحطة بالخدمة بعد إصلاح أعطالها المتكررة والحصول على زيادة في الطاقة الإنتاجية في الكهرباء.

وأوضحت أن الورشات العاملة تعمل على مراقبة الأعطال التي من الممكن حدوثها، وتبيّن، خلال الأيام العشر الأولى، أن العنفات تعمل بشكل طبيعي، ولم تتوقف لمدة أقصاها ساعة في اليوم.

وأشارت إلى أنهم لم يضعوا برنامج لتقنين التيار الكهرباء، ويتم توزيعها ما بين الناحية والريف والنواحي الأخرى "العريشة والدشيشة ومركدة".

فيما نوهت إلى أنهم بصدد إيصال ساعات التشغيل لأكثر من 18 ساعة في اليوم.

والجدير بالذكر أن العمل في مشروع محطة الطاقة الكهربائية في الجبسة قد بدأ في شهر آذار من عام ،2018 بعد دراسة المشروع وتكلفته الإجمالية من قبل هيئة الطاقة والاتصالات في إقليم الجزيرة لضمان توفير الكهرباء للمنطقة لأكبر عدد من الساعات.

وتتألف من ثلاث عنفات غازية باستطاعة قدرها /30/ ميغا واط، بالإضافة إلى محطة تحويل الكهرباء للشبكة الرئيسية.

(ب د/سـ)

ANHA