بعد حملة دامت أسبوعين..إلقاء القبض على عدد من تجار المخدرات في الطبقة

وتعتبر ظاهرة انتشار المواد المخدرة دخيلة على المنطقة، وتأتي في إطار الحرب الخاصة التي تمارس ضد شعوب المنطقة وخاصة ضمن صفوف الفئة الشابة التي تعتبر عماد المجتمع.

الرئيسة المشتركة للجنة الداخلية بالطبقة يثرب الحسون، أكدت لوكالتنا أن قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على عدد من تجار ومروجي المواد المخدرة خلال الحملة التي استمرت لأسبوعين بمشاركة جميع تشكيلات الأمن الداخلي والشرطة العسكرية.

وأوضحت يثرب الحسون أن المواد المخدرة يتم استيرادها من مناطق حكومة دمشق والمناطق التي تحتلها تركيا ومرتزقتها حسب التحقيقات الأولية مع التجار الذين ألقي القبض عليهم.

كما اشارت يثرب الحسون أن الحملة كان لها صدى إيجابي بين أفراد الشعب، مؤكدة على عزم قوى الأمن الداخلي القضاء على هذه الظاهرة بشكل كلي.

(س ك/ مـ)

ANHA