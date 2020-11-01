بعد هدوء حذر... قوات الحكومة تعاود قصفها لخفض التصعيد

بعد فترة من الهدوء الحذر، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، باستهداف قوات الحكومة منطقة السرمانية بسهل الغاب، وأماكن ثانية ضمن جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

وتزامنًا مع ذلك، استهدفت مرتزقة الاحتلال التركي مواقع ونقاط سيطرة الحكومة في الدارة الكبيرة جنوب إدلب، بالقذائف الصاروخية، وسط معلومات تفيد بوقوع خسائر بشرية.

وفي وقتٍ سابق من أمس السبت، أفاد المرصد السوري، بمقتل 3 من مرتزقة "أحرار الشام"، جراء استهدافهم من قِبل قوات الحكومة على محور بلدة دير سنبل شرقي جبل الزاوية بريف إدلب.

(ي م)