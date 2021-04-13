بعد حادثة نطنز.. استئناف محادثات الاتفاق النووي غدًا في فيينا

وتستأنف طهران، غدًا الأربعاء، محادثاتها مع القوى الكبرى في فيينا حول الملف النووي الإيراني، على وقع حادثة التفجير داخل منشأة نطنز النووية الإيرانية، الأحد الفائت.

ومن جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، من أنّ "عمليات تخريب" وفرض "عقوبات" لن تدعم موقف الولايات المتحدة في المفاوضات حول الملف النووي الإيراني.

وقال ظريف خلال مؤتمر صحافي بعد 48 ساعة على حادثٍ طال محطة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم "ليعلم الأميركيون أنّ لا العقوبات ولا أعمال التخريب ستزودهم بأدوات للتفاوض، وأنّ هذه الأعمال من شأنها أن تجعل الوضع أكثر تعقيدا بالنسبة لهم".

وقال وزير الخارجية الإيراني" إنّ مباحثات فيينا تبحث عودة الولايات المتحدة لالتزاماتها في الاتفاق النووي ورفع العقوبات، وأضاف أن إسرائيل لعبت مقامرةً بالغة السوء بتخريب منشأة نطنز النووية.

وتابع قائلًا: إنّ "هجوم نطنز سيعزّز موقف طهران في محادثاتها مع القوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن قبل ثلاثة أعوام".

وأضاف ظريف "أطمئنكم أنّ أجهزة طرد مركزي أكثر تطورًا ستوضع في منشأة نطنز في القريب العاجل" وتابع "ظنّ الإسرائيليون أن الهجوم سيضعف يدنا في محادثات فيينا لكنّه على العكس سيعزز موقفنا".

(د ع)