بعد غيابها لـ 36 يوم... غارة روسية على مقربة من نقطة للاحتلال التركي

ونفذت طائرة حربية روسية غارة على محيط بلدة شنان التي يتواجد فيها نقطة عسكرية لقوات الاحتلال التركي جنوبي جبل الأربعين في ريف إدلب الجنوبي، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووفقًا للمصادر فإن الطائرة أطلقت صاروخين انفجرا في السماء فوق المناطق المأهولة بالسكان، وتناثرت الشظايا في المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وتأتي هذه الغارة، بعد غياب الطائرات الروسية عن قصف المنطقة المسماة "خفض التصعيد" 36 يومًا، حيث سجل المرصد، في 6 شباط آخر غارة روسية.

وكان المرصد السوري قد أحصى في شباط الفائت، 8 غارات جوية شنتها طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الروسي على منطقة ما تسمى "خفض التصعيد".

(د ع)