بعد غياب عام...مقاتلات حربية سورية تقصف مواقع لمرتزقة داعش

أقلعت عدة طائرات حربية تابعة لقوات حكومة دمشق، من مطار حماة العسكري، واستهدفت مواقع انتشار مرتزقة داعش في محيط طريق أثريا – خناصر من جهة ريف حماة الشرقي.

وفي السياق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هذا القصف يأتي بعد توقف طيران الحربي السوري عن المشاركة في العمليات العسكرية على الأراضي السورية لنحو 11 شهر تقريبًا، بينما اقتصرت الضربات الجوية فقط على الطيران الروسي.

وأشار المرصد إلى أن المقاتلات الروسية نفذت أكثر من 25 غارة جوية على مواقع للمرتزقة في البادية السورية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة الفائتة.

(د أ)