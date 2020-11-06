بعد فرنسا...برلمانية تحث السلطات الألمانية إلى حظر حركة

وحثت عضوة البوندستاغ الألماني سيفيم داغديلين على تعليق نشاط حركة "الذئاب الرمادية" التركية القومية المتطرفة في ألمانيا، بحسب وكالة أرمن بريس.

وقالت النائبة سيفيم داغديلن: "يتعين على الحكومة الفيدرالية أن تحذو حذو فرنسا على الفور وتحظر اتحاد جمعيات المثاليين الديمقراطيين الأتراك (ADÜTDF)، وهي منظمة جامعة للذئاب الرمادية في هذا البلد".

وأضافت سيفيم، "إنهم يدفعون ألمانيا إلى الاستقطاب والانقسام باستفزازات ضد الكرد والأرمن والعلويين واليونانيين واليهود".

وشددت سيفيم داغديلين على إنه "يجب ألا يكون هناك تسامح مطلق مع المنظمات الإسلامية والفاشية في بلادنا، ولهذا الغرض، علينا أن نحذو حذو فرنسا بخصوص حظر حركة "الذئاب الرمادية"، وعلينا كذلك حظر حزب الحركة القومية اليميني المتطرف اللذين تربطهما صلات وثيقة بدائرة الرئيس الإرهابي رجب طيب أردوغان".

وفي وقتٍ سابق من الأسبوع الجاري، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، رسميًّا في تغريدة نشرها عبر تويتر، بإنه "تم حلّ حركة الذئاب الرمادية التركية القومية بسبب ترويجها للكراهية وقيامها بأعمال عنف".

ووُجهت أصابع الاتهام إلى هذه الحركة بعد الصدامات التي وقعت أخيرًا بين الجاليتين التركية والأرمنية في ديسين-شاربيو قرب ليون، كذلك، كُتبت عبارة "الذئاب الرمادية" على نصب تكريمي لضحايا الإبادة والمركز الوطني للذاكرة الأرمنية قرب ليون ليل السبت الأحد.

ويعدّ هذا التنظيم، السيء السمعة، الأخطر تطرفًا بين التنظيمات التي ترعاها السلطات التركية بقيادة رجب طيب أردوغان خارج تركيا، حيث نفّذ عدة اغتيالات سياسية بحق معارضين أتراك وكرد، بالإضافة إلى محاولات اختراق الدوائر السياسية والأمنية في دول العالم.

(م ش)