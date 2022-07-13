بعد فرار الرئيس.. سريلانكا تعلن حالة طوارئ وتعيّن رئيس الوزراء رئيساً بالإنابة

وأعلنت سريلانكا حالة طوارئ عامة الأربعاء، بعد ساعات على فرار الرئيس غوتابايا راجابكسا خارج البلاد، كما تم تعيين رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسنغ رئيساً بالإنابة، وفق ما أفادته وكالة فرانس بريس.

وأصدر رئيس مجلس النواب بياناً تم الإعلان فيه تعيين رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسنغ رئيساً بالإنابة.

إلى ذلك قال المتحدث باسم رئيس الوزراء دينوك كولومباج: "بما أن الرئيس غادر البلاد، أُعلنت حالة طوارئ للتعامل مع الوضع في البلاد".

في سياق متصل، أطلقت الشرطة السريلانكية الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين المتجمعين أمام مكتب رئيس الوزراء.

ويطالب المتظاهرون بتنحي رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ بالتزامن مع استقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا الذي فر إلى جزر المالديف.

وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948.

(د ع)