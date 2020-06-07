قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عشرات المواطنين تظاهروا أمام مبنى السرايا في مدينة السويداء، وذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في عموم المناطق السورية، والغلاء الفاحش في أسعار المواد الأساسية.

وبحسب المرصد هتف المحتجون بشعارات مناوئة للحكومة السورية وبشار الأسد، حيث رددوا عبارات "سوريا لنا وما هي لبيت الأسد، والشعب يريد إسقاط النظام"، كما طالب المتظاهرون بخروج إيران وروسيا من سوريا وهتفوا ضدهم.

وشهدت غالبية المحافظات السورية، يوم أمس، إغلاقاً جزئياً لغالبية المحال التجارية الكبيرة والمحروقات وغيرها، تزامناً مع انخفاض قيمة الليرة السورية إلى مستويات منخفضة خلال الساعات الفائتة، حيث وصل سعر الصرف إلى عتبة الـ2500 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي، ما تسبب في ارتفاع أسعار المواد جميعها إلى أرقام لا يألفها المواطن السوري، بالإضافة إلى فقدان الكثير منها.

وكان المئات من أهالي مدينة الطفس في محافظة درعا طالبوا خلال تظاهرة حاشدة بتحسين الوضع المعيشي في المنطقة وإسقاط "النظام".

(ش ع)