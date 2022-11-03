بعد دخولهم كري سبي المحتلة.. مرتزقة "هيئة تحرير الشام" يتمركزون في قرية قرب الحدود التركية

أفاد مصدر من ريف مقاطعة كري سبي المحتلة لوكالتنا، بتمركز مرتزقة "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) في الجهة الغربية من المقاطعة المحتلة بعد انسحاب مرتزقة الاحتلال التركي منها.
خبر 2022-11-03T14:35:00 عين عيسى

وحسب المصدر فإن مرتزقة "هيئة تحرير الشام" دخلوا إلى مقاطعة كري سبي المحتلة مؤخراً قد تمركزوا في قرية اليابسة ٢ كم غربي المقاطعة والمتاخمة لحدود دولة الاحتلال التركي.

مشيراً إلى أن أعداداً من مرتزقة "فيلق المجد" المتمركزين في تلك المنطقة انسحبوا منها باتجاه قرية خربة الفرس ٢٠ كم جنوب المقاطعة.

وكانت وكالتنا قد وثقت نقلاً عن مصدر محلي من المقاطعة المحتلة دخول عشرات المرتزقة من "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) إلى مقاطعة كري سبي المحتلة في ٣٠ شهر تشرين الأول المنصرم، قادمين من أراضي دولة الاحتلال التركي عبر معبر اليابسة الذي يستخدمه الاحتلال التركي ومرتزقته للدخول من تركيا إلى المقاطعة المحتلة والعكس.

كما تزامن ذلك مع دخولهم إلى خطوط الجبهات مع مجلس منبج العسكري بريف مدينة منبج من الجهة الغربية.

(د)

ANHA

 


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