بعد أيامٍ من التسخين الميداني.. حماس تعلن التوصل لاتفاق تهدئة مع إسرائيل

أعلن مكتب رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، اليوم الاثنين:" التوصل إلى تفاهم لاحتواء التصعيد ووقف العدوان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني".

وقال المكتب في بيان وصل وكالتنا نسخة عنه: "إنه جاء عقب جولة حوارات واتصالات كان آخرها ما قام به الممثل القطري السفير محمد العمادي".

وسيجري بحسب بيان الحركة: " الإعلان عن عدد من المشاريع التي تخدم القطاع المحاصر، وتساهم في التخفيف عنهم في ظل موجة كورونا التي حلت به، فضلًا عن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد".

في السياق قال الإعلام الإسرائيلي: " إنه تم التوصل إلى اتفاقات مع حماس برعاية قطرية، حيث سيُعاد فتح معابر كرم أبو سالم (تجاري) ومعبر إيرز، وإدخال الوقود، وفتح مساحة الصيد في بحر غزة، مقابل تعهد حماس بإيقاف البالونات الحارقة التي تُطلق من قطاع غزة".

وشهد قطاع غزة، أياماً من التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، تخلله قصف متبادل، وإطلاق بلالين حارقة ومفخخة صوب المستوطنات الإسرائيلية عبر مجموعات شعبية مدعومة من الفصائل.

(ع م)