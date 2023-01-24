بعد أيام قليلة.. الفرن الآلي المركزي في الطبقة يدخل الخدمة

ارتأت لجنة الاقتصاد في مدينة الطبقة من إعادة إعمار فرن الطبقة الآلي؛ خطوةً لتحسين وضع الخبز كماً ونوعاً، بالإضافة إلى اعتماد فرن مركزي؛ لتغطية حاجة الأهالي من مادة الخبز.

وبلغت تكلفة المشروع الذي بدأ العمل فيه 11 آب عام 2021 ما يقارب 274 ألف دولار أميركي، والذي سيعمل بخطي إنتاج، وبطاقةٍ إنتاجية تصل لـ 10طن يومياً، حسب الإداريين في مديرية الأفران.

وقال الرئيس المشترك لمديرية الأفران في الطبقة، محمد المطر، إن "مشروع الفرن الآلي تم إنجازه بشكل نهائي وهو في مرحلة التجريب النهائي"، مبيناً أنه "خلال الايام القليلة المقبلة سيدخل الخدمة".

وعن أسباب تأخير إنجاز المشروع الذي كان من المقرر إنجازه 100 يوم وتأخر لعام ونصف، أوضح المطر، "يعود تأخر المشروع لأكثر من عامٍ ونصف عن مدته المحددة؛ بسبب إغلاق المعابر والحصار المفروض على مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، الأمر الذي أدى إلى صعوبة توريد الآلات من الخارج".

وعمد مرتزقة داعش أثناء احتلالهم للمدينة على سرقة معدات الفرن الآلي في الطبقة وتفجّيره بشكل كامل وتحويله لكومة من الركام.

(خ)

ANHA