بعد أيام من توقف المفاوضات.. اجتماع بين اللجنة المركزية في درعا ووفد روسي

ويعقد اجتماع بين اللجنة المركزية في درعا ووفد روسي، في مركز مدينة درعا، بعد أيام من توقف المفاوضات التي كانت تجري بين اللجنة الأمنية واللجان المركزية في حوران برعاية روسية.

وفي سياق آخر، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مواطنون تظاهروا احتجاجاً على اعتقال قوات حكومة دمشق لعنصر في "اللواء الثامن"، من بلدة أم المياذن شرقي درعا، كما قطع المتظاهرون الطريق الدولي دمشق-درعا.

واعتقلت قوات من "الأمن العسكري" عنصراً ضمن مرتبات "اللواء الثامن" التابع لـ "الفيلق الخامس"، في مدينة درعا.

وكان المرصد قد رصد، أمس، اشتباكات بالرشاشات الثقيلة، بين المسلحين المحليين في درعا البلد من جهة، وقوات "الفرقة الرابعة" من جهة أخرى، على محاور المدينة، بالتزامن مع قصف قوات حكومة دمشق بالمدفعية الثقيلة وقذائف الدبابات الأحياء السكنية في المدينة.

(د ع)