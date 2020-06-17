بعد أيام من بدء التسويق... 220 ألف طن قمح استلمتها الهيئة وباشرت بتوزيع مستحقاتها المالية

وافتتحت الإدارة الذاتية أكثر من/ 22 /مركزاً لاستلام القمح من المزارعين في شمال وشرق سوريا، والتي بدأت باستقبال محاصيل الفلاحين مع بداية شهر حزيران/ يونيو الحالي.

وبلغت كمية القمح المسوقة إلى مراكز الاستلام المخصصة في مناطق شمال وشرق سوريا منذ الافتتاح إلى يوم أمس الـ 16 من حزيران/ يونيو، أكثر من 220 ألف طن بنوعيه" القاسي والطري".

وبدأت الهيئة بتسليم المستحقات المالية للفلاحين وصرف فواتيرها بدءاَ من يوم أمس الثلاثاء، بحسب الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة سلمان بارودو.

وأشار سلمان بارودو في تصريح صوتي لمراسل وكالتنا إلى أنهم شرعوا بصرف الفواتير للمزارعين منذ يوم أمس، بحسب درجة جودة محصول كل فلاح، بالليرة السورية بحسب سعر صرف الدولار الأمريكي.

وحددت الإدارة الذاتية في الـ 6 من شهر حزيران/ يونيو الحالي سعر كيلو القمح الواحد بـ 17 سنتاً أمريكياً، يتم تسليمها بالليرة السورية بحسب موعد صرف فاتورة كل فلاح مع مراعاة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، حين موعد صرف الفاتورة.

وأكد بارودو أن عملية التسويق تجري بحالتها الاعتيادية دون أيّة مشاكل أو عراقيل تُذكر.

وتجدر الإشارة إلى أن مئات الهكتارات الزراعية التي تعود ملكيتها إلى الأهالي تتعرض وبشكل ممنهج للحرائق المتعمدة بواسطة القذائف الصاروخية التي تطلقها تركيا ومرتزقتها على الشريط الحدودي للمناطق التي تحتلها بدءاً من ريف كوباني الشرقي غرباً وحتى تل تمر في إقليم الجزيرة شرقاً.

(سـ)

ANHA