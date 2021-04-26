بعد عودتهم إلى منازلهم.. أهالي حي طي: نشكر قوى الأمن الداخلي

وعادت العشرات من الأسر إلى منازلها في حي طي، اليوم بعد طرد قوى الأمن الداخلي لمرتزقة الدفاع الوطني التابعة لحكومة دمشق من الحي.

وكانت قوى الأمن الداخلي قد أصدرت مساء أمس، بيانًا أعلنت فيه التوصل إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار بضمانة قوات سوريا الديمقراطية والشرطة العسكرية الروسية.

ودعت القوى خلال بيانها الأهالي الراغبين بالعودة إلى مراجعة النقاط الأمنية لتأمين دخولهم والتأكد من سلامة ممتلكاتهم.

ورصدت كاميرا وكالتنا وقت دخول أهالي إلى الحي بمساعدة قوات قوى الأمن الداخلي، وذلك لضمان سلامتهم وتأمين عودتهم.

وبعد مرور خمسة أيام على خروجهم من منازلهم، عادوا اليوم، متوجهين بالشكر لقوى الأمن الداخلي.

وأعرب مواطنون، رفضوا الكشف عن هوياتهم، (خوفًا على أقاربهم في مناطق مرتزقة الدفاع الوطني)، عن فرحتهم بعد عودتهم الآمنة إلى منازلهم.

فيما قال بعضهم: "لقد تواصل معنا بعض مرتزقة الدفاع الوطني، وقالوا لنا إن بيوتكم هدمت ونهبت من قبل قوى الأمن الداخلي، ولكن عند دخولنا إلى البيت تبيّن لنا أن كل شيء كان كما تركناه، لم يتعرض البيت إلى أي أذى".

في حين أن بعض المواطنين بدؤوا بتفقد منازلهم، وطمأنة بعض الأسر التي ما تزال خارج الحي، أنهم بأمان الآن بوجود قوى الأمن الداخلي، وبيوتهم آمنة، مؤكدين أنه بإمكانهم العودة.

والجدير بالذكر أن قوى الأمن الداخلي في قامشلو طردت اليوم الإثنين، مرتزقة الدفاع الوطني من حي طي جنوب المدينة بعد اشتباكات عنيفة اندلعت في ساعات ما بعد منتصف ليل أمس.

(ي م/ س ر)

ANHA