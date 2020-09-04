بعد عودة باشا آغا إلى منصبه.. الاحتجاجات تُستأنف في ليبيا

وقال الحراك في بيان له، الخميس، إن استئناف الاحتجاجات يأتي بعد توقف دام قرابة أسبوع على خلفية الأزمة بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ووزير داخليته فتحي باشا أغا، بسبب مزاعم الأخير بدعم المظاهرات.

ودعا الحراك، في بيانه، الليبيين إلى الخروج يوم الجمعة، والتجمّع في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس، من أجل مواصلة احتجاجاتهم والدفاع عن مطالبهم بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

بالإضافة إلى الاحتجاج على إخفاق حكومة الوفاق في تسيير الإدارة ومعالجة ملفات الفساد وهيمنة الميليشيات المسلحة على قرارات ومصير الدولة واستنزاف المال العام لتمويل المرتزقة، حسب البيان.

وطالب الحراك المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق بالإفراج الفوري عن كل المخطوفين من مؤسسي الحراك المعتقلين لدى الميليشيات المسلحة، حسب تصريحات وزير الداخلية فتحي باشا أغا، والتحقيق الفوري مع هذه الميليشيات التي قامت بقمع المتظاهرين.

هذا وأفادت شبكة العربية أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج أعاد وزير داخليته فتحي باشا آغا للعمل بعد وساطة تركية.

وكان الوزير الذي أوقف احتياطيًّا عن العمل، وصل يوم الخميس إلى مبنى الحكومة في طرابلس، وسط انتشار أمني كثيف من قبل ميليشيات موالية له، من أجل عقد جلسة المساءلة بعد موافقته على عدم نقلها تلفزيونيًّا مقابل بقائه في المنصب.

وأفادت معلومات لـ "العربية" بعودة وزير داخلية الوفاق لمهامه بعد جلسة التحقيق معه.

وفي 23 أغسطس/آب الماضي بدأت احتجاجات غاضبة ضد حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي الخاضعة لسيطرة حكومة السراج وميليشياته، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وتوقف أغلب الخدمات الأساسية، وفتحت خلالها ميليشيات طرابلس الموالية لفايز السراج النار على المتظاهرين واختطفت عددًا منهم واعتقلت آخرين.

(ش ع)