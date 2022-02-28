بعد اتصال من بلينكن.. تركيا تحظر مضيقي البوسفور والدردنيل على جميع القطع العسكرية

وقال تشاوش أوغلو: "لقد أخطرنا جميع الدول المشاطئة، وغير المشاطئة للبحر الأسود بألا ترسل سفنها الحربية لتمر عبر مضائقنا".

وأضاف: "التزمنا بما تنص عليه اتفاقية مونترو" التي تمنح تركيا حق التحكّم بعبور هذين المضيقين، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وكان وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، تحدث سابقاً الاثنين، مع وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو.

وسعت تركيا للعب على التناقضات بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية كما فعلت في سوريا وليبيا وغيرها من الدول، وحاولت أن تتمسك بعلاقتها مع واشنطن وحلف الناتو دون أن تزعج روسيا.

ويناقض القرار التركي الأخير كلام الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم الذي أكد خلاله أن بلاده تدعم سيادة أوكرانيا على أراضيها الموحدة كاملة.

وأكد الوفدان الروسي والأوكراني اختتام المفاوضات في جولتها الثالثة بمدينة غوميل في بيلاروس، مشيرين إلى الاتفاق على عقد جولة جديدة في القريب العاجل

(ي ح)