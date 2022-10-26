بعد اتحاد الصيادلة.. اتحاد المهن الطبية في حلب يعقد كونفرانسه الأول

برعاية مؤسسات المجتمع المدني عقد اتحاد المهن الطبية في حلب كونفرانسه الأول بعد يومين من انعقاد كونفرانس اتحاد الصيادلة.

وحضر الكونفرانس الذي أُقيم في كافتيريا طلة حلب في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في حلب، العشرات من ممرضي وممرضات الحي ومشفى خالد فجر وممثلي وممثلات الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية.

أهمية الخطوة ودور القسم الطبي

بدأ الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ثم ألقت الرئيسة المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي في شمال وشرق سوريا، روكن أحمد كلمة أشارت فيها إلى أهمية عقد الكونفرانس قائلة "عُقِد كونفرانس اتحاد الصيادلة قبل يومين، واليوم نعقد كونفرانس اتحاد المهن الطبية، مثل هذه الخطوات مهمة بالنسبة لنا".

وأضافت "يحتل حيا الشيخ مقصود والأشرفية مرتبة عالية ومهمة في روج آفا، لأنهما كانا بدايةً لانطلاقة حرب الشعب الثورية، كونهما صمدا وقاوما أمام هجمات المرتزقة وسياسة حكومة دمشق".

أعربت روكن عن أهمية دور القسم الطبي في المرحلة الحالية وقالت: "كما للجندي والسياسي والدبلوماسي دور مهم في الثورة الحالية، فإن القسم الطبي لهُ دور أيضاً، وجميع هذه الأقسام تكمل بعضها، وحقيقة الطب لا تكمن فقط بمعالجة المريض إنما بتوعيته وتوجيهه نحو حماية نفسه من المخاطر سواء الأمراض أو الهجمات".

استخدام الأسلحة الكيماوية ومنبعها

لم تغفل روكن عن هجمات دولة الاحتلال التركي الكيماوية التي تشنها على مناطق الدفاع المشروع، والأضرار التي تخلفها بحق البشر والحجر بقولها: "تم استخدام الكيماوي في حلبجة عام 1988، والتي تحولت إلى صحراء قاحلة، مخلفاً دماراً هائلاً بحق البشرية والطبيعة".

وتابعت "لم تكتف بمجزرة حلبجة بل استخدمت الأسلحة الكيماوية في حربها ضد الكرد، في سري كانيه وعفرين والآن في مناطق الدفاع المشروع"، مؤكدة أن "هذا العِداء نابع من عجزها أمام حركة حرية كردستان وعدم قدرتها على كسر إرادة الشعب الكردي والكريلا جعلها تتخطى مقاييس الحرب، وسط صمت دولي، وهذا ما جعلها تتجرأ على ارتكاب انتهاكات يندى لها جبين الإنسانية".

وتابعت "لأننا نظمنا أنفسنا دون أن نطلب يد العون من أحد، ما أثار غضب دولة الاحتلال التركي والأنظمة الحاكمة، كونهم يريدون مجتمعاً فوضوياً يرضى بالعبودية ويرضخ لنظامهم الفاشي، مجتمعاً خالياً من السياسة والتنظيم".

ثم قرأ الرئيس المشترك لاتحاد المهن الطبية محمد محمدكي تقرير الاتحاد السنوي تضمن شرح الوضع السياسي والفعاليات التي قاموا بها على مدار عام كامل من إعطاء محاضرات توعية لدرء مخاطر الأمراض وكيفية الوقاية منها للكومينات في الحي، وافتتاح دورات تمريضية ضمن إطار الوضع التنظيمي.

ثم قرأ المخبري نشأت زيبار النظام الداخلي، بعد أن تمت مناقشته والتصويت عليه في اجتماع موسع تم عقده في مؤسسة المجتمع المدني على صعيد حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب.

اختتام الكونفرانس بانتخاب رئاسة مشتركة وأعضاء للجان

واختتم الكونفرانس بانتخاب 11 عضواً لمنصب مجلس إدارة اتحاد المهن الطبية في حلب من كل فرع من فروع الاتحاد (مخابر، بصريات، قابلات، ممرضين، معالجة فيزيائية)، هم كل من: نهى الراعي، فهيمة عزيز قورمو، مصطفى شيخو، عُلا جاسم، حسين أبو زور، محمد جندو، علي بركات، هوكر حبش، محمد محمدكي، زكريا خليل، بهاء صلاحية.

فيما انتخب محمد محمدكي وفهيمة عزيز قورمو للرئاسة المشتركة ضمن مجلس إدارة اتحاد المهن الطبية، وحسين أبو زور ونهى الراعي لـِ اللجنة المالية، وهوكر حبش وعُلا جاسم لـِ لجنة العلاقات.

(ن ش/ف)

ANHA